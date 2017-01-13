В.Ващиковский: Польша хочет улучшения отношений с Россией

"Нельзя кого-то критиковать за то, что он хочет улучшить отношения с Россией, и мы - соседи России и тоже этого хотим", - заявил В.Ващиковский.

На вопрос, Генри Киссинджер, экс-госсекретарь США, который станет советником избранного президента Дональд Трампа по международным вопросам, толкает к союзу США с Россией против Китая, В.Ващиковский ответил: "Нет, конечно нет".

Польский министр отметил, что находясь в начале недели с двухдневным визитом в Нью-Йорке, кроме переговоров о будущем Польши в Совете безопасности ООН, он разговаривал с американскими политиками.

"Я общался в течение часа с Генри Кинниджером, который будет советником президента Трампа и совершенно нет, такого соглашения, такой новой Ялты, такого нового понимания не должно быть", - заверил глава МИД Польши.

В.Ващиковский также обратил внимание, что Рекс Тиллерсон, который является будущим госсекретарем США, выступая в конгрессе заявил, что "Россия является угрозой для международного мира, для мира".

В.Ващиковской так же ответил на вопрос об избирательной кампании Д.Трамп, который шел к власти с лозунгом "Россия не наш враг".

"Именно шел к власти, но после 8 ноября, когда выиграл выборы, он начал вести себя взвешенно", - подчеркнул глава польской дипломатии. "Он высказывается так же, как и вся верхушка Республиканской партии. Он и его советники предупреждают о действиях России", - добавил он.

По мнению министра иностранных дел Польши, "в настоящее время нечего опасаться". "Они мыслят взвешенно, мыслят так же, как и мы (...). Их взгляд на мир и на соперничество с Москвой очень похож на наш", - убежден В.Ващиковский.

"Нельзя никого критиковать за то, что он хочет улучшить отношения с Россией. Мы - соседи России и тоже этого хотим", - подчеркнул глава МИД Польши.

Министр добавил, что Польша при этом передаст американцам сообщение - "нам это (улучшение отношений с Россией - ред.) нравится, но не за наш счет".