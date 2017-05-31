В Ужгороді суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу меру м.Чоп
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 травня. УНН. В Ужгородському міськрайонному суді розпочався розгляд клопотання прокуратури Закарпатської області щодо обрання запобіжного заходу Чопському міському голові підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди, передає кореспондент УНН.
Прокуратура області наполягає обрати підозрювано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн 120 тис. грн.
Нагадаємо, 29 травня, на Закарпатті затримали групу хабарників з числа високопосадовців одного із міст, які вимагали від підприємця 4 тисячі доларів США.
Як повідомляв УНН, Разом з мером Чопа на хабарі "погоріли" архітектор і депутат міськради.