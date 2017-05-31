В Ужгороде суд начал заседание по избранию меры пресечения мэру г.Чоп
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 31 мая. УНН. В Ужгородском районном суде началось рассмотрение ходатайства прокуратуры Закарпатской области об избрании меры пресечения Чопском городскому голове подозреваемому в получении неправомерной выгоды, передает корреспондент УНН.
Прокуратура области настаивает выбрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн 120 тыс. грн.
Напомним, 29 мая, на Закарпатье задержали группу взяточников из числа должностных лиц одного из городов, которые требовали от предпринимателя 4000 долларов США.
Как сообщал УНН, вместе с мэром Чопа на взятке "погорели" архитектор и депутат горсовета.