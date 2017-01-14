В Ужгороді розпочався фестиваль колядницьких гуртів і вертепів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні у центрі Ужгорода стартував перший обласний фестиваль-конкурс колядницьких гуртів і вертепів “Нова радість стала”, передає кореспондент УНН.
Незважаючи на негоду, близько 15 вокальних ансамблів, хорів, колядницьких гуртів, бетлегемів з різних районів Закарпаття приїхали до обласного центру, аби взяти участь у конкурсі.
Відкрив фестиваль виступ Заслуженого академічного Закарпатського народного хору. Потім з вітальним словом до присутніх звернувся голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який представив гостей свята — 30 дітей з прифронтового Станично-Луганського району, які нині відпочивають на Закарпатті, і вирішили взяти участь у новорічному дійстві.
Фестивальні заходи триватимуть в Ужгороді до пізнього вечора і завершаться святковим концертом за участю творчих колективів Закарпаття, Тернопільщини та Одещини. Виступи колективів, що беруть участь у конкурсній частині фестивалю, оцінюватиме компетентне журі, а результати оголосять завтра, 15 січня, під час VII фестивалю “Коляди в старому селі” у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту.
Одночасно з конкурсом колядників в історично-культурному центрі “Совине гніздо” розпочався гастрономічний фестиваль з традиційною закарпатською кухнею, продуктами виноробства, м’ясною та молочною продукцію закарпатських виробників, волонтерськими локаціями та ярмарком хендмейду. Гастрофестиваль триватиме в Ужгороді протягом двох днів — 14 та 15 січня.