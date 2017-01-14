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В Ужгороді розпочався фестиваль колядницьких гуртів і вертепів

В Ужгороді розпочався фестиваль колядницьких гуртів і вертепів

Київ • УНН

 • 11373 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні у центрі Ужгорода стартував перший обласний фестиваль-конкурс колядницьких гуртів і вертепів “Нова радість стала”, передає кореспондент УНН.

Незважаючи на негоду, близько 15 вокальних ансамблів, хорів, колядницьких гуртів, бетлегемів з різних районів Закарпаття приїхали до обласного центру, аби взяти участь у конкурсі.

Відкрив фестиваль виступ Заслуженого академічного Закарпатського народного хору. Потім з вітальним словом до присутніх звернувся голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який представив гостей свята — 30 дітей з прифронтового Станично-Луганського району, які нині відпочивають на Закарпатті, і вирішили взяти участь у новорічному дійстві.

Фестивальні заходи триватимуть в Ужгороді до пізнього вечора і завершаться святковим концертом за участю творчих колективів Закарпаття, Тернопільщини та Одещини. Виступи колективів, що беруть участь у конкурсній частині фестивалю, оцінюватиме компетентне журі, а результати оголосять завтра, 15 січня, під час VII фестивалю “Коляди в старому селі” у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту.

Одночасно з конкурсом колядників в історично-культурному центрі “Совине гніздо” розпочався гастрономічний фестиваль з традиційною закарпатською кухнею, продуктами виноробства, м’ясною та молочною продукцію закарпатських виробників, волонтерськими локаціями та ярмарком хендмейду. Гастрофестиваль триватиме в Ужгороді протягом двох днів — 14 та 15 січня.

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