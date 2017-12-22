В Ужгороді нові патрульні склали присягу
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні, 22 грудня, в Ужгороді у спорткомплексі “Юність” новобранці патрульної поліції склали присягу на вірність українському народові, повідомляє кореспондент УНН.
26 патрульних, які протягом чотирьох місяців проходили підготовку у навчально-тренувальному відділі Львівського державного університету внутрішніх справ, цими днями вийдуть на службу в Ужгороді, Мукачеві, Чопі та головних автошляхах Закарпатської області.
Патрульні, що сьогодні склали присягу, стали співробітниками Управління патрульної поліції у Закарпатській області. Структуру було перейменовано відповідним наказом ще на початку грудня 2017 року.
“Новий набір до патрульної поліції розпочався у червні місця цього року. На першому етапі надійшло близько 180 заявок на 112 посад в управлінні. Із загальної кількості було обрано лише 29 осіб. На жаль, троє з них не склали випускні іспити після проходження навчання. Зараз вирішується питання про їхнє звільнення з лав патрульної поліції”, — розповів УНН начальник Управління патрульної поліції у Закарпатській області Юрій Марценишин.
За словами Марценишина, набір до патрульної поліції Закарпаття тепер триває постійно. Після відповідної підготовки вже у січні складе присягу другий випуск додаткового набору.
“Ми спостерігаємо відтік кадрів. Люди звільняють. На жаль, одні з кращих... Головні причини — недостатнє матеріально-технічне забезпечення, недосконалість вітчизняного законодавства, яка зводить нанівець багато роботи патрульних... Загалом звільнилося близько 55 наших співробітників. Але є й ті, хто досяг значного кар′єрного росту і перевівся в інші підрозділи поліції. Таких ми маємо трохи більше 30 співробітників”, — додав він.
Наразі штатом Управління патрульної поліції на Закарпатті передбачено 313 посад, з яких укомплектовано 270.
Як повідомляв УНН, нові патрульні поліцейські склали присягу у Луцьку.