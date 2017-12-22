В Ужгороде новые патрульные приняли присягу

26 патрульных, которые в течение четырех месяцев проходили подготовку в учебно-тренировочном отделе Львовского государственного университета внутренних дел, на днях выйдут на службу в Ужгороде, Мукачево, Чопе и главных автодорогах Закарпатской области.

Патрульные, что сегодня приняли присягу, стали сотрудниками Управления патрульной полиции в Закарпатской области. Структура была переименована соответствующим приказом еще в начале декабря 2017 года.

"Новый набор в патрульной полиции начался в июне места в этом году. На первом этапе поступило около 180 заявок на 112 должностей в управлении. Из общего количества было выбрано лишь 29 человек. К сожалению, трое из них не сдали выпускные экзамены после прохождения обучения. Сейчас решается вопрос об их увольнении из рядов патрульной полиции", - рассказал УНН начальник Управления патрульной полиции в Закарпатской области Юрий Марценишин.

По словам Марценишина, набор в патрульной полиции Закарпатья теперь продолжается постоянно. После соответствующей подготовки уже в январе присяге второй выпуск дополнительного набора.

"Мы наблюдаем отток кадров. Люди увольняются. К сожалению, одни из лучших ... Главные причины - недостаточное материально-техническое обеспечение, несовершенство отечественного законодательства, которая сводит на нет многие работы патрульных... В общем уволилось около 55 наших сотрудников. Но есть и те, кто достиг значительного карьерного роста и перевелся в другие подразделения полиции. Таких мы имеем чуть более 30 сотрудников", - добавил он.

Сейчас штатом Управление патрульной полиции на Закарпатье предусмотрено 313 должностей, из которых укомплектовано 270.

Как сообщал УНН, новые патрульные полицейские приняли присягу в Луцке.