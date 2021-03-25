В Узбекистані посилюють карантин

Деталі

Інформують, що контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних правил посилять при проведенні весіль, похоронів та інших сімейних заходів, де число учасників не має перевищувати 100 осіб.

Громадяни мають носити маски в театрах, кінотеатрах і на концертах. При цьому кількість глядачів не має перевищувати 50% від загальної кількості місць в залах. Керівництво таких установ і організатори заходів повинні забезпечити дотримання дистанції і вимірювання температури, а також написати на квитках: «Відвідуйте тільки в тому разі, якщо ви здорові».

За офіційними даними на 23 березня, в Узбекистані, населення якого становить 34 мільйони людей, виявлено 81,6 тисячі випадків коронавірусної інфекції, померли 623 людини.

Додатково

Уряд Польщі планує запровадити нові карантинні обмеження в період католицьких великодніх свят.