В Узбекистані посилюють карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Влада Узбекистану запроваджує з 1 квітня додаткові обмежувальні заходи для запобігання спалаху коронавірусної інфекції. Про це пише УНН з посиланням на узбецьку службу Радіо Свобода.
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Інформують, що контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних правил посилять при проведенні весіль, похоронів та інших сімейних заходів, де число учасників не має перевищувати 100 осіб.
Громадяни мають носити маски в театрах, кінотеатрах і на концертах. При цьому кількість глядачів не має перевищувати 50% від загальної кількості місць в залах. Керівництво таких установ і організатори заходів повинні забезпечити дотримання дистанції і вимірювання температури, а також написати на квитках: «Відвідуйте тільки в тому разі, якщо ви здорові».
За офіційними даними на 23 березня, в Узбекистані, населення якого становить 34 мільйони людей, виявлено 81,6 тисячі випадків коронавірусної інфекції, померли 623 людини.
Додатково
Уряд Польщі планує запровадити нові карантинні обмеження в період католицьких великодніх свят.