В Узбекистане усиливают карантин

Детали

Информируют, что контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил усилят при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий, где число участников не должно превышать 100 человек.

Граждане должны носить маски в театрах, кинотеатрах и на концертах. При этом количество зрителей не должна превышать 50% от общего количества мест в залах. Руководство таких учреждений и организаторы мероприятий должны обеспечить соблюдение дистанции и измерения температуры, а также написать на билетах: «Посещайте только в том случае, если вы здоровы».

По официальным данным на 23 марта, в Узбекистане, население которого составляет 34 миллиона человек, выявлено 81,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции, умерли 623 человека.

Дополнительно

Правительство Польши планирует ввести новые карантинные ограничения в период католических пасхальных праздников.