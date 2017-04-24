В УЗ повідомили, що задоволені якістю палива від “Трейд Коммодіті”

Так, в УЗ зазначили, що цього року УЗ провела вісім електронних торгів для безперебійного та стабільного забезпечення потреб регіональних філій дизельним паливом. Переможцем трьох із них стало ТОВ “Трейд Коммодіті”.

“В 2017 році Філія „ЦЗВ“ провела вісім електронних торгів на закупівлю дизельного палива. Переможцем трьох торгів стало ТОВ „Трейд Коммодіті“ з яким укладено договори поставки ЦЗВ-14-01217-01 від 24 лютого 2017 на 25 000,00 тонн, ЦЗВ-14-01417-01 від 24 лютого 2017 на 50 000,00 тонн та ЦЗВ-14-01617-01 від 27 лютого 2017 на 50 000,00 тонн.

Станом на 20 квітня цього року відвантаження дизельного палива для потреб регіональних філій із вище зазначених договорів проводиться тільки по договору ЦЗВ-14-01417-01 від 24 лютого. Відвантажений обсяг у кількості 30 820,876 тонн відповідав технічному регламенту та нарікань зі сторони регіональних філій на невідповідність поставленого палива якісним показникам не надходило”, — повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у лютому 2017 року тендерна перемога ТОВ “Трейд Коммодіті” дозволила УЗ зекономити близько 50 млн грн бюджетних коштів. У березні ж поточного року “Укрзалізниця” закупила оливи у компанії “Трейд Коммодіті” з економією у 2 млн грн.