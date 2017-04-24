В УЗ сообщили, что довольны качеством топлива от "Трейд Коммодити"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38012 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101561 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154914 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115777 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116137 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112332 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104132 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153202 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В УЗ сообщили, что довольны качеством топлива от "Трейд Коммодити"

В УЗ сообщили, что довольны качеством топлива от "Трейд Коммодити"

Киев  •  УНН

 • 12956 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 20 апреля этого года компания "Трейд Коммодити" поставила 30 820,876 тонн дизельного топлива для нужд региональных филиалов "Укрзализныци", и никаких нареканий по качеству поставленного ресурса не поступало. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, в УЗ отметили, что в этом году УЗ провела восемь электронных торгов для бесперебойного и стабильного обеспечения потребностей региональных филиалов дизельным топливом. Победителем трех из них стало ООО “Трейд Коммодити”.

“В 2017 году Филиал „ЦЗВ“ провел восемь электронных торгов на закупку дизельного топлива. Победителем трех торгов стало ООО „Трейд Коммодити“ с которым заключен договор поставки ЦЗВ-14-01217-01 от 24 февраля 2017 на 25 000,00 тонн, ЦЗВ-14-01417-01 от 24 февраля 2017 на 50 000,00 тонн и ЦЗВ-14-01617-01 от 27 февраля 2017 на 50 000,00 тонн.

По состоянию на 20 апреля этого года отгрузка дизельного топлива для нужд региональных филиалов с вышеуказанных договоров производится только по договору ЦЗВ-14-01417-01 от 24 февраля. Отгруженный объем в количестве 30 820,876 тонн отвечал техническому регламенту и нареканий со стороны региональных филиалов на несоответствие поставленного топлива качественным показателям не поступало”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УНН, в феврале 2017 тендерная победа ООО “Трейд Коммодити” позволила УЗ сэкономить около 50 млн грн бюджетных средств. В марте же текущего года “Укрзализныця” закупила масла в компании “Трейд Коммодити” с экономией в 2 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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