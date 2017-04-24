В УЗ сообщили, что довольны качеством топлива от "Трейд Коммодити"

Так, в УЗ отметили, что в этом году УЗ провела восемь электронных торгов для бесперебойного и стабильного обеспечения потребностей региональных филиалов дизельным топливом. Победителем трех из них стало ООО “Трейд Коммодити”.

“В 2017 году Филиал „ЦЗВ“ провел восемь электронных торгов на закупку дизельного топлива. Победителем трех торгов стало ООО „Трейд Коммодити“ с которым заключен договор поставки ЦЗВ-14-01217-01 от 24 февраля 2017 на 25 000,00 тонн, ЦЗВ-14-01417-01 от 24 февраля 2017 на 50 000,00 тонн и ЦЗВ-14-01617-01 от 27 февраля 2017 на 50 000,00 тонн.

По состоянию на 20 апреля этого года отгрузка дизельного топлива для нужд региональных филиалов с вышеуказанных договоров производится только по договору ЦЗВ-14-01417-01 от 24 февраля. Отгруженный объем в количестве 30 820,876 тонн отвечал техническому регламенту и нареканий со стороны региональных филиалов на несоответствие поставленного топлива качественным показателям не поступало”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УНН, в феврале 2017 тендерная победа ООО “Трейд Коммодити” позволила УЗ сэкономить около 50 млн грн бюджетных средств. В марте же текущего года “Укрзализныця” закупила масла в компании “Трейд Коммодити” с экономией в 2 млн грн.