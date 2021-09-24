В уряді запевняють, що "Нафтогазу" вистачає коштів для планової діяльності

Цитата

“Стосовно НАК „Нафтогаз“, планова діяльність продовжується...Коштів „Нафтогазу“ для планової діяльності абсолютно достатньо. Ліквідність на рахунках є, кошти на рахунках присутні. Дійсно, доволі великі суми були спрямовані для забезпечення закачування газу в сховища й це природний процес для цього часу”, — сказав Шмигаль.

Контекст

Раніше повідомлялося, що у НАК “Нафтогаз” не вистачає коштів на закупівлю газу на зимовий період, оскільки компанія закінчила минулий рік зі збитками в 19 млрд гривень.

Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради під час години запитань до уряду також повідомив, що Україна готова до опалювального сезону.

“Технічна готовність регіонів становить вже понад 90%. Запаси газу в підземних газосховищах України перевищили 18,5 млрд кубічних метрів. Для порівняння: у 2018 році запаси складали 17,1 млрд кубів. У 2017 році —16,8 млрд кубів. Так само, як і торік, ми спокійно пройдемо цей опалювальний період”, — розповів Шмигаль.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон щодо реструктуризації заборгованості тепловиків та водоканалів перед НАК “Нафтогаз України”.

Раніше Олексій Чернишов повідомив, що уряд затвердив План заходів, спрямований на розв’язання проблемних питань у сфері ЖКГ, та затвердив Методику визначення заборгованості з різниці в тарифах.

Додамо

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” встановила на вересень ціну на газ для споживачів, які отримують блакитне паливо від постачальника “останньої надії” (ПОН), — 12 грн за куб. м (з ПДВ).

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” була визначена Кабміном постачальником “останньої надії” у липні 2020 року — строком на три роки.

Постачальник “останньої надії” (ПОН) — страховка від раптової втрати поточного постачальника (наприклад, бо постачальник збанкрутував або ліквідований, або його ліцензія анульована). ПОН підтримає безперебійне газопостачання. Послуги ПОН потрібно обов’язково сплачувати. Постачальник “останньої надії” має право постачати газ клієнту до 60 днів — не довше, ніж до кінця календарного місяця, наступного за місяцем початку фактичного постачання природного газу.