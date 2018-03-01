В урядовий квартал стягнули поліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. В урядовому кварталі Києва чергує більше 20-ти поліцейських екіпажів, всі вони зосереджені в одному місці, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, приблизно 20 поліцейських екіпажів стоять на Парковій алеї в напрямку з алеї до вулиці Грушевського. Ще 5 авто стоять на парковці біля стадіону ім. В.Лобановського.
На запитання журналіста про причину такого скупчення поліцейських, правоохоронці не відповіли.
Зазначимо, на вулиці Грушевського в Києві знаходяться Камібнет Міністрів і Верховна Рада України.
Як повідомляв УНН, сьогодні Рада розгляне призначення нового голови НБУ.