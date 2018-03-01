В правительственный квартал взыскали полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В правительственном квартале Киева дежурит более 20-ти полицейских экипажей, все они сосредоточены в одном месте, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, примерно 20 полицейских экипажей стоят на Парковой аллее в направлении с аллеи до улицы Грушевского. Еще 5 авто стоят на парковке возле стадиона им. Лобановского.
На вопрос журналиста о причине такого скопления полицейских, правоохранители не ответили.
Отметим, на улице Грушевского в Киеве находится Камибнет Министров и Верховная Рада Украины.
Как сообщал УНН, сегодня Рада рассмотрит назначение нового главы НБУ.