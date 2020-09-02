В уряді закликали НБУ “збрити бороду Володимиру Великому і Ярославу Мудрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов попросив Національний банк повернути до оригінального вигляду купюри з зображеннями Володимира Великого і Ярослава Мудрого, передає кореспондент УНН.
Так, на засіданні голова НБУ привітав присутніх з Днем народження української гривні.
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“Я хочу подякувати за привітання і попросити голову Нацбанку збрити бороду Володимиру Великому і Ярославу Мудрому і повернути нам наших князів в такому вигляді, в якому вони були на оригінальних, найкращих гривнях”, — сказав на це Немчінов.
Глава Національного банку України Кирило Шевченко відповів, що саме сьогодні НБУ виводить з обігу ті купюри, на яких згадані зображення, вони будуть платіжним засобом до 23 жовтня.