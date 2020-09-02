В правительстве призвали НБУ "сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому"

Так, на заседании председатель НБУ поздравил присутствующих с Днем рождения украинской гривны.

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"Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить председателя Нацбанка сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнах", - сказал на это Немчинов.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко ответил, что именно сегодня НБУ выводит из обращения те купюры, на которых упомянутые изображения, они будут платежным средством до 23 октября.