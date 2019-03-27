В уряді відреагували на візит Бойка і Медведчука до Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Голова уряду дав доручення всім причетним службам перевірити, яким чином низка опозиційних політиків на чолі з народним депутатом Юрієм Бойком здійснили заборонений законом прямий авіапереліт з Києва до Москви. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Я просив би з'ясувати, доручення уряду – Державіаслужба, Укравіарух, прикордонники, всі – перевірити, хто діяв, у яких межах і де були допущені порушення закону України (щодо заборони на прямі перельоти між Україною і РФ – ред.) із відповідним реагуванням і інформуванням Кабінету міністрів України", - зазначив Прем’єр.
За його словами, закон забороняє пряме авіаційне сполучення між Україною і РФ.
При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що політики літали до Москви прямим авіарейсом з аеропорту Київ (Жуляни) і повертались так само – через цей же аеропорт.
"В порушення закону України про заборону авіаційного сполучення з Російською Федерацією, в порушення санкцій України, ми мали 22.03 переліт пана Бойка, спрямований Київ (Жуляни) – Москва, 12:50, Москва – Київ (Жуляни), 23:18", - зазначив Аваков.
Раніше у Москві кандидат у президенти Юрій Бойко і політик Віктор Медведчук провели зустріч із прем'єр-міністром РФ Дмитром Медвєдєвим, присвячену "економічним питанням".
Нагадаємо, Служба безпеки України надасть правову оцінку візиту Юрія Бойка та Віктора Медведчука до прем’єр-міністра Росії Дмитра Медвєдєва у РФ та їх заявам.