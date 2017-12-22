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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В уряді прокоментували заяву Данилюка щодо відставки Луценка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У повноваження членів уряду не входить надання оцінки діяльності голови Генеральної прокуратури України. Про це в кулуарах парламенту заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.

В уряді прокоментували заяву Данилюка щодо відставки Луценка

"Мені важко назвати справжні причини такої несподіваної заяви голови Мінфіну. За великим рахунком, я вважаю, що не є повноваженнями Кабінету міністрів чи окремих міністрів давати оцінку діяльності голови Генеральної прокуратури України. Це конституційні повноваження Президента, Верховної Ради тощо. Тому я не підтримую заяву О.Данилюка", - розповів П.Розенко.

Він додав, що завдяки ГПУ в країні є багато позитивних змін, зокрема в бюджет надійшли мільярди гривень.

"Ми тільки завдяки ГПУ звели і достойно завершили 2017 рік щодо виконання Державного бюджету – через діяльність голови ГПУ ми отримали десятки мільярдів гривень, конфіскованих у родини Януковича", - резюмував П.Розенко.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що вимагає відставки Генпрокурора.

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