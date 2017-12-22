В правительстве прокомментировали заявление Данилюка об отставке Луценко

"Мне трудно назвать истинные причины такого неожиданного заявления главы Минфина. По большому счету, я считаю, что не является полномочиями Кабинета министров или отдельных министров давать оценку деятельности главы Генеральной прокуратуры Украины. Это конституционные полномочия Президента, Верховной Рады и тому подобное. Поэтому я не поддерживаю заявление Данилюка", - рассказал П.Розенко.

Он добавил, что благодаря ГПУ в стране есть много положительных изменений, в частности в бюджет поступили миллиарды гривен.

"Мы только благодаря ГПУ свели и достойно завершили 2017 год по выполнению Государственного бюджета - благодаря деятельности главы ГПУ мы получили десятки миллиардов гривен, конфискованных у семьи Януковича", - резюмировал П.Розенко.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк заявил, что требует отставки Генпрокурора.