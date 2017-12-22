В правительстве прокомментировали заявление Данилюка об отставке Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В полномочия членов правительства не входит предоставление оценки деятельности главы Генеральной прокуратуры Украины. Об этом в кулуарах парламента заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.
"Мне трудно назвать истинные причины такого неожиданного заявления главы Минфина. По большому счету, я считаю, что не является полномочиями Кабинета министров или отдельных министров давать оценку деятельности главы Генеральной прокуратуры Украины. Это конституционные полномочия Президента, Верховной Рады и тому подобное. Поэтому я не поддерживаю заявление Данилюка", - рассказал П.Розенко.
Он добавил, что благодаря ГПУ в стране есть много положительных изменений, в частности в бюджет поступили миллиарды гривен.
"Мы только благодаря ГПУ свели и достойно завершили 2017 год по выполнению Государственного бюджета - благодаря деятельности главы ГПУ мы получили десятки миллиардов гривен, конфискованных у семьи Януковича", - резюмировал П.Розенко.
Напомним, министр финансов Александр Данилюк заявил, что требует отставки Генпрокурора.