В уряді пояснили високий показник захворюваності на COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Показник захворюваності на COVID-19 в Україні, що на сьогодні становить 62,4 особи на 100 тисяч населення, виник через спалахи в окремих регіонах держави. Про це повідомив Президенту Володимиру Зеленському Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді, передає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.
"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні показник захворюваності на COVID-19 в Україні становить 62,4 особи на 100 тисяч населення. Однак така велика цифра виникла через спалахи в окремих регіонах, як-от Вінниччина, Закарпаття, а також у місті Києві", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на нараді Президент наголосив, що очікує якнайшвидшого відкриття відділень лікарні "Охматдит", яке перенеслося з 1 червня на кінець липня у зв’язку з епідемією коронавірусу.
"Так, було складно завершити все з розвитком коронавірусної пандемії. Але ми зараз достатньо стабілізували ситуацію й економічно, й у сфері охорони здоров’я. Тому треба пришвидшити відкриття для лікування українських дітей у найкращій нашій дитячій лікарні "Охматдит", – зазначив Володимир Зеленський.
Як повідомляв УНН, за попередню добу найбільша кількість нових випадків захворювань на COVID-19 зареєстрована у Львівській області, Закарпатській області та місті Києві.