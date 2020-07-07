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В уряді пояснили високий показник захворюваності на COVID-19 в Україні

В уряді пояснили високий показник захворюваності на COVID-19 в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Показник захворюваності на COVID-19 в Україні, що на сьогодні становить 62,4 особи на 100 тисяч населення, виник через спалахи в окремих регіонах держави. Про це повідомив Президенту Володимиру Зеленському Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді, передає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.

"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні показник захворюваності на COVID-19 в Україні становить 62,4 особи на 100 тисяч населення. Однак така велика цифра виникла через спалахи в окремих регіонах, як-от Вінниччина, Закарпаття, а також у місті Києві", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на нараді Президент наголосив, що очікує якнайшвидшого відкриття відділень лікарні "Охматдит", яке перенеслося з 1 червня на кінець липня у зв’язку з епідемією коронавірусу.

"Так, було складно завершити все з розвитком коронавірусної пандемії. Але ми зараз достатньо стабілізували ситуацію й економічно, й у сфері охорони здоров’я. Тому треба пришвидшити відкриття для лікування українських дітей у найкращій нашій дитячій лікарні "Охматдит", – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляв УНН, за попередню добу найбільша кількість нових випадків захворювань на COVID-19 зареєстрована у Львівській області, Закарпатській області та місті Києві.

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