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В уряді пообіцяли покривати 80% звернень за меддопомогою

В уряді пообіцяли покривати 80% звернень за меддопомогою

Київ • УНН

 • 18983 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. В уряді пообіцяли в рамках реформи сфери охорони здоров'я покривати близько 80% звернень українців за медичною допомогою. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Кабміну у Facebook, передає УНН.

"Всі послуги, які оплачує держава за лікування пацієнта, будуть оплачені на 100%, як цього вимагає Конституція", - заявили в уряді.

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Як зазначається, медична допомога завжди і в повному обсязі надається громадянам за рахунок коштів державного бюджету.

"На первинному рівні та в разі настання екстреної ситуації держава оплачуватиме 100% всього необхідного лікування та, що важливо, медикаментів. Це покриватиме близько 80% усіх звернень за медичною допомогою. На вторинному і третинному рівнях держава гарантує 100% оплату медичної допомоги, інших медичних послуг та лікарських засобів, що входять до лікування та визначені програмою медичних гарантій", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект "Про державні фінансові гарантії надання лікарських послуг та медичних засобів", поданий урядом.

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