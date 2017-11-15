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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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В правительстве пообещали покрывать 80% обращений за медпомощью

В правительстве пообещали покрывать 80% обращений за медпомощью

Киев  •  УНН

 • 18976 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В правительстве пообещали в рамках реформы здравоохранения покрывать около 80% обращений украинцев за медицинской помощью. Об этом говорится в сообщении на странице Кабмина в Facebook, передает УНН.

"Все услуги, которые оплачивает государство за лечение пациента, будут оплачены на 100%, как того требует Конституция", - заявили в правительстве.

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Как отмечается, медицинская помощь всегда и в полном объеме предоставляется гражданам за счет средств государственного бюджета.

"На первичном уровне и при наступлении экстренной ситуации государство будет оплачивать 100% всего необходимого лечения и, что важно, медикаментов. Это будет покрывать около 80% всех обращений за медицинской помощью. На вторичном и третичном уровнях государство гарантирует 100% оплату медицинской помощи, других медицинских услуг и лекарственных средств, входящих в лечение и определенные программой медицинских гарантий", - сказано в повидодомленни.

Как сообщал УНН, 19 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект "О финансовых гарантиях предоставления врачебных услуг и медицинских средств", поданный правительством.

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