В уряді пообіцяли не влаштовувати репресії водіям авто на єврономерах

“Що стосується автомобілів на єврономерах — ця проблема потребує законодавчого урегулювання і визначення нової політики з точки зору митних платежів, які сплачують українці за автомобілі. Що стосується 479 постанови уряду — про те, щоб руйнувати тіньові схеми при розмитнені товарів в Україні, — ми не дивимось, що це за товари... Я вважаю, що цю постанову потрібно тільки підсилювати і робити, все щоб вона працювала. Щодо водіїв та автомобілів (на єврономерах — ред.) — жодних репресій бути не може. Сьогодні я проведу розмову з Нацполіцією і з ким необхідно, щоб до врегулювання питання у законодавчому порядку ніхто людей не “кошмарив”, — повідомив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, власники автомобілів на єврономерах влаштували акцію під Верховною Радою. Автомобілісти вимагають від уряду знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну.