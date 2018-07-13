В правительстве пообещали не устраивать репрессии водителям авто на еврономерах

“Что касается автомобилей на еврономерах — эта проблема требует законодательного урегулирована и определена новая политика с точки зрения таможенных платежей, которые платят украинцы за автомобили. Что касается 479 постановления правительства — о том, чтобы разрушать теневые схемы при растаможке товаров в Украине, — мы не смотрим, что это за товары... Я считаю, что это постановление нужно только усиливать и делать, все чтобы оно работало. В отношении водителей и автомобилей (на екрономерах — ред.) — никаких репрессий быть не может. Сегодня я проведу разговор с Нацполицией и с кем необходимо, чтобы до урегулирования вопроса в законодательном порядке никто людей не “кошмарил”, — сообщил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию под Верховной Радой. Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украину.