В уряді пообіцяли друкувати більше паспортів наступного року

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У першій половині січня 2018 року "Поліграфічний комбінат "Україна" планує зібрати, протестувати і запустити в експлуатацію лінію персоналізації закордонних паспортів, яка дозволить удвічі збільшити виробничу потужність підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЕРТ.

У відомстві нагадали, що "Поліграфкомбінат "Україна" виготовляє паспорти України для виїзду за кордон та ID-паспорти громадян України. Попит на них значно зріс після того, як почав діяти безвізовий режим з Європейським Союзом. Тож Кабмін у серпні ухвалив рішення зменшити розмір відрахувань частини чистого прибутку ДП до державного бюджету з 75% до 40%.

Різницю між цими коштами - 35% - "Поліграфкомбінат "Україна", за повідомлення МЕРТ, зміг вкласти у розвиток власних виробничих потужностей, включаючи закупівлю обладнання з лазерної та електронної персоналізації документів формату ID-1. Вартість цього обладнання склала 1,7 млн євро.

"Уряд зробив все можливе, щоб вирішити проблему виробничих потужностей поліграфкомбінату і дозволити якомога більшій кількості громадян скористатися безвізом. Ми сподіваємося, що наступного року проблема із затримкою у виготовленні біометричних паспортів зведеться до мінімуму, а кордони між Україною та ЄС стануть ще ближчими", - зазначив перший віце-прем’єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Нагадаємо, з початку лібералізації візового режиму для України з Євросоюзом, 341 тисяча українців скористалася безвізом під час подорожей, що становить 3% від загальної кількості громадян України, які прослідували за цей час у країни ЄС.

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