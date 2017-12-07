В правительстве пообещали печатать больше паспортов в следующем году

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11543 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 25568 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101144 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110564 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131192 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106681 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108261 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В первой половине января 2018 года "Полиграфический комбинат "Украина" планирует собрать, протестировать и запустить в эксплуатацию линию персонализации загранпаспортов, что позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МЭРТ.

В ведомстве напомнили, что "Полиграфкомбинат "Украина" производит паспорта Украины для выезда за границу и ID-паспорта граждан Украины. Спрос на них значительно возрос после того, как начал действовать безвизовый режим с Европейским Союзом. Поэтому Кабмин в августе принял решение уменьшить размер отчислений части чистой прибыли ГП в государственный бюджет с 75% до 40%.

Разницу между этими средствами - 35% - "Полиграфкомбинат "Украина", за сообщением МЭРТ, смог вложить в развитие собственных производственных мощностей, включая закупку оборудования по лазерной и электронной персонализации документов формата ID-1. Стоимость этого оборудования составила 1,7 млн евро.

"Правительство сделало все возможное, чтобы решить проблему производственных мощностей полиграфкомбината и позволить как можно большему количеству граждан воспользоваться безвизом. Мы надеемся, что в следующем году проблема с задержкой в ​​изготовлении биометрических паспортов сведется к минимуму, а границы между Украиной и ЕС станут еще ближе", - отметил первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Напомним, с начала либерализации визового режима для Украины с Евросоюзом, 341 тысяча украинцев воспользовалась безвизом во время путешествий, что составляет 3% от общего количества граждан Украины, которые последовали за это время в страны ЕС.

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