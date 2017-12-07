В правительстве пообещали печатать больше паспортов в следующем году

В ведомстве напомнили, что "Полиграфкомбинат "Украина" производит паспорта Украины для выезда за границу и ID-паспорта граждан Украины. Спрос на них значительно возрос после того, как начал действовать безвизовый режим с Европейским Союзом. Поэтому Кабмин в августе принял решение уменьшить размер отчислений части чистой прибыли ГП в государственный бюджет с 75% до 40%.

Разницу между этими средствами - 35% - "Полиграфкомбинат "Украина", за сообщением МЭРТ, смог вложить в развитие собственных производственных мощностей, включая закупку оборудования по лазерной и электронной персонализации документов формата ID-1. Стоимость этого оборудования составила 1,7 млн евро.

"Правительство сделало все возможное, чтобы решить проблему производственных мощностей полиграфкомбината и позволить как можно большему количеству граждан воспользоваться безвизом. Мы надеемся, что в следующем году проблема с задержкой в ​​изготовлении биометрических паспортов сведется к минимуму, а границы между Украиной и ЕС станут еще ближе", - отметил первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Напомним, с начала либерализации визового режима для Украины с Евросоюзом, 341 тысяча украинцев воспользовалась безвизом во время путешествий, что составляет 3% от общего количества граждан Украины, которые последовали за это время в страны ЕС.