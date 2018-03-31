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В уряді оцінили розмінування Донбасу у 800 мільйонів доларів

В уряді оцінили розмінування Донбасу у 800 мільйонів доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Витрати на розмінування всього Донбасу можуть перевищити 800 мільйонів доларів. Таку думку висловив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

"Попередні оцінки по розмінуванню. Хорватія за площею десь 50 тисяч квадратних кілометрів. За 20 років Хорватія витратила трохи більше 800 мільйонів доларів на розмінування своєї території, розмінування для розвитку, щоб там можна було пахати, сіяти, будувати", - сказав міністр.

Він уточнив, що це приблизні цифри, повну оцінку можна буде зробити після звільнення окупованих територій Донбасу.

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На думку Черниша, необхідно утворити орган під егідою уряду, який координуватиме всі заходи, пов'язані з розмінуванням і обережним поводженням з боєприпасами.

Нагадаємо, держдеп США вважає, що на розмінування Донбасу підуть десятиліття.

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