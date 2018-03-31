В правительстве оценили разминирование Донбасса в 800 миллионов долларов

"Предварительные оценки по разминированию. Хорватия по площади где-то 50 тысяч квадратных километров. За 20 лет Хорватия потратила чуть больше 800 миллионов долларов на разминирование своей территории, разминирование для развития, чтобы там можно было пахать, сеять, строить", - сказал министр.

Он уточнил, что это приблизительные цифры, полную оценку можно будет сделать после освобождения оккупированных территорий Донбасса.

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По мнению Черныша, необходимо создать орган под эгидой правительства, который будет координировать все мероприятия, связанные с разминированием и осторожным обращением с боеприпасами.

Напомним, госдеп США считает, что на разминирование Донбасса уйдут десятилетия.