В правительстве оценили разминирование Донбасса в 800 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 миллионов долларов. Такое мнение высказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире Радио Свобода, передает УНН.
"Предварительные оценки по разминированию. Хорватия по площади где-то 50 тысяч квадратных километров. За 20 лет Хорватия потратила чуть больше 800 миллионов долларов на разминирование своей территории, разминирование для развития, чтобы там можно было пахать, сеять, строить", - сказал министр.
Он уточнил, что это приблизительные цифры, полную оценку можно будет сделать после освобождения оккупированных территорий Донбасса.
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По мнению Черныша, необходимо создать орган под эгидой правительства, который будет координировать все мероприятия, связанные с разминированием и осторожным обращением с боеприпасами.
Напомним, госдеп США считает, что на разминирование Донбасса уйдут десятилетия.