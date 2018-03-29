В уряді очікують засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні у липні

КИЇВ. 29 березня. УНН. Під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, присвяченому обговоренню реформ і безпекової ситуації в Україні та навколо неї, сторони обговорили важливість проведення засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів під час саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.