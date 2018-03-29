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В уряді очікують засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні у липні

В уряді очікують засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні у липні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, присвяченому обговоренню реформ і безпекової ситуації в Україні та навколо неї, сторони обговорили важливість проведення засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів під час саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.

Заступник Генсекретаря НАТО Роуз Гьоттемюллер під час засідання високо оцінила результати співпраці між Україною та НАТО, впроваджувані реформи, а також запевнила у незмінній солідарності та єдності держав-членів НАТО в питанні підтримки суверенітету і відновлення територіальної цілісності України. Ця позиція була широко підтримана членами Альянсу, вказали у прес-службі уряду.

Присутня на засіданні віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла про безпекову ситуацію на Донбасі та в Криму у зв’язку зі збройною агресією РФ. 

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Окремо Климпуш-Цинцадзе розповіла про зміни в Україні в рамках виконання попередньої Річної національної програми співпраці з НАТО. Йшлося про реформування безпекового сектору, судової системи та забезпечення верховенства права, боротьбу проти корупції, удосконалення податкової системи, продовження децентралізації, покращення системи міжвідомчої координації.

"Ми чітко розуміємо, що можливості, надані Річною національною програмою, не повністю використовувалися протягом багатьох років. Однак ми пишаємося тим, що за останні два роки нам вдалося суттєво змінити та покращити взаємодію..." – зазначила урядовець. Вона окреслила основні положення планованої РНП на 2018 рік.

"Під час засідання Комісії також наголошувалося на важливості організації засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів під час саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було зазначено прогрес, досягнутий Україною, та висловлено готовність Альянсу сприяти проведенню подальших реформ. Практичним механізмом реалізації реформ залишатимуться Річні національні програми, виконання яких щорічно оцінюється НАТО, додали у прес-службі уряду.

Як повідомляв УНН, у лютому у НАТО заявляли, що зустріч Комісії Україна-НАТО в Альянсі поки не планують. Як повідомляли тоді деякі ЗМІ, Угорщина виконала свою обіцянку і застосувала право вето, щоб заблокувати зустріч Комісії Україна-НАТО. У січні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв блокування засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Нагадаємо, Президент Порошенко затвердив річну національну програму співпраці з НАТО.

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