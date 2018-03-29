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В правительстве ожидают заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле

В правительстве ожидают заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле

Киев  •  УНН

 • 9430 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, посвященному обсуждению реформ и ситуации безопасности в Украине и вокруг нее, стороны обсудили важность проведения заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.

Заместитель Генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер во время заседания высоко оценила результаты сотрудничества между Украиной и НАТО, внедряемые реформы, а также заверила в неизменной солидарности и единстве государств-членов НАТО в вопросе поддержки суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины. Эта позиция была широко поддержана членами Альянса, указали в пресс-службе правительства.

Присутствовавшая на заседании вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала о ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму в связи с вооруженной агрессией РФ.

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Отдельно Климпуш-Цинцадзе рассказала об изменениях в Украине в рамках выполнения предыдущей Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО. Речь шла о реформировании сектора безопасности, судебной системы и обеспечении верховенства права, борьбе против коррупции, совершенствовании налоговой системы, продолжении децентрализации, улучшении системы межведомственной координации.

"Мы четко понимаем, что возможности, предоставляемые Годовой национальной программой, полностью не использовались в течение многих лет. Однако мы гордимся тем, что за последние два года нам удалось существенно изменить и улучшить взаимодействие...", - отметила чиновник. Она обозначила основные положения планируемой ГНП на 2018 год.

"Во время заседания Комиссии также отмечалась важность организации заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было отмечено прогресс, достигнутый Украиной, и выражена готовность Альянса способствовать проведению дальнейших реформ. Практическим механизмом реализации реформ будут оставаться Годовые национальные программы, выполнение которых ежегодно оценивается НАТО, добавили в пресс-службе правительства.

Как сообщал УНН, в феврале в НАТО заявляли, что встречу Комиссии Украина-НАТО в Альянсе пока не планируют. Как сообщали тогда некоторые СМИ, Венгрия выполнила свое обещание и применила право вето, чтобы заблокировать встречу Комиссии Украина-НАТО. В январе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал блокирование заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Напомним, Президент Порошенко утвердил годовую национальную программу сотрудничества с НАТО.

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