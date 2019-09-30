В уряді очікують, що 95% українців будуть вакциновані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В уряді очікують, що близько 95% населення повинно бути вакциновано і це зменшить кількість епідеміологічних спалахів на 30%. Про це йдеться у внесеному до ВРУ проекті програми діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Ми, зокрема, працюватимемо над підвищенням довіри людей до вакцинації. Близько 95% населення повинно бути вакциновано відповідно до Календаря щеплень. В результаті ми розраховуємо зменшити кількість епідеміологічних спалахів на 30%", - йдеться в тексті проекту програми.
Нагадаємо, вчора, 29 вересня, Кабінет Міністрів України одобрив низку законопроектів для подання до ВРУ.