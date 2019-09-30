В правительстве ожидают, что 95% украинцев будут вакцинированы

"Мы, в частности, будем работать над повышением доверия людей к вакцинации. Около 95% населения должно быть вакцинировано в соответствии с Календарем прививок. В результате мы рассчитываем уменьшить количество эпидемиологических вспышек на 30%", - говорится в тексте проекта программы.

Напомним, вчера, 29 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВРУ.