В правительстве ожидают, что 95% украинцев будут вакцинированы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В правительстве ожидают, что около 95% населения должно быть вакцинировано и это уменьшит количество эпидемиологических вспышек на 30%. Об этом говорится во внесенном в ВРУ проекте программы деятельности правительства, сообщает УНН.
"Мы, в частности, будем работать над повышением доверия людей к вакцинации. Около 95% населения должно быть вакцинировано в соответствии с Календарем прививок. В результате мы рассчитываем уменьшить количество эпидемиологических вспышек на 30%", - говорится в тексте проекта программы.
Напомним, вчера, 29 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВРУ.