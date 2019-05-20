В уряді не зрозуміли, чи продовжить Зеленський розвивати державу

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Новий Президент України Володимир Зеленський у своїй промові так і не розповів, чи продовжить він роботу свого попередника з розбудови української держави. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.

“Передача влади відбувається в дуже цивілізований спосіб, то мені хотілося б сподіватися на те, що Україна далі розвиватиметься, і та величезна робота, яка була зроблена, ті підвалини нової української держави, які були закладені протягом цих 5 років, що вони будуть продовжені. Цих сигналів я не почула”, — зазначила віце-прем’єр.

При цьому вона зробила припущення, що новопризначений голова держави поки що не зробив всеохоплюючу промову, і суспільство почує про стратегічні плани нового Президента згодом.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув в Адміністрацію Президента для двосторонніх зустрічей з представниками іноземних делегацій.

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