В уряді не зрозуміли, чи продовжить Зеленський розвивати державу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Новий Президент України Володимир Зеленський у своїй промові так і не розповів, чи продовжить він роботу свого попередника з розбудови української держави. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.
“Передача влади відбувається в дуже цивілізований спосіб, то мені хотілося б сподіватися на те, що Україна далі розвиватиметься, і та величезна робота, яка була зроблена, ті підвалини нової української держави, які були закладені протягом цих 5 років, що вони будуть продовжені. Цих сигналів я не почула”, — зазначила віце-прем’єр.
При цьому вона зробила припущення, що новопризначений голова держави поки що не зробив всеохоплюючу промову, і суспільство почує про стратегічні плани нового Президента згодом.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув в Адміністрацію Президента для двосторонніх зустрічей з представниками іноземних делегацій.