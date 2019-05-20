В уряді не зрозуміли, чи продовжить Зеленський розвивати державу

КИЇВ. 20 травня. УНН. Новий Президент України Володимир Зеленський у своїй промові так і не розповів, чи продовжить він роботу свого попередника з розбудови української держави. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.