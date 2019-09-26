В уряді назвали вартість перепису населення у проекті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У проекті Держслужби статистики бюджет перепису населення України складає 5 млрд гривень. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет під час конференції в клубі Кабміну, передає кореспондент УНН.
“Говорять про те, що час зробити ще один перепис населення. Мені нещодавно у проекті Держстату принесли дані про бюджет цього перепису, він складає 5 млрд гривень”, — сказав Дубілет.
З його слів, ефективніше та простіше було б зробити електронний перепис населення.
Він також зауважив, що перепис населення можна було б замінити створенням єдиного реєстру шляхом об’єднання 6-7 різних реєстрів, що мають базові дані про громадян України.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що уряд вивчає можливість проведення перепису населення вже цього року.