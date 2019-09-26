В правительстве назвали стоимость переписи населения в проекте
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В проекте Госслужбы статистики бюджет переписи населения Украины составляет 5 млрд гривен. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции в клубе Кабмина, передает корреспондент УНН.
“Говорят о том, что время сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 млрд гривен”, — сказал Дубилет.
По его словам, эффективнее и проще было бы сделать электронную перепись населения.
Он также отметил, что перепись населения можно было бы заменить созданием единого реестра путем объединения 6-7 различных реестров, имеющих базовые данные о гражданах Украины.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что правительство изучает возможность проведения переписи населения в этом году.