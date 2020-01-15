В уряді назвали середні зарплати міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Середній дохід українських міністрів складає 40-80 тисяч гривень на місяць. Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Зараз середній дохід міністрів становить від 40 до 80 тисяч грн на місяць, в залежності від міністра. Є окремі випадки. У мене наприклад нульові надбавки до премії, у мене на руки вийшло близько 12 тис., якщо не помиляюсь", - сказав міністр.
Він заявив, що в уряді ще будуть дискусії навколо того, який дохід вважати за прийнятний.
Як повідомлялося раніше в УНН, зі слів Дубілета, зарплати українських міністрів видаються дуже високими, тому що це дохід, який їм мав бути виплачений за 3-4 місяці роботи.