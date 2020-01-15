В правительстве назвали средние зарплаты министров

"Сейчас средний доход министров составляет от 40 до 80 тысяч грн в месяц, в зависимости от министра. Есть отдельные случаи. У меня например нулевые надбавки к премии, у меня на руки вышло около 12 тыс., если не ошибаюсь", - сказал министр.

Он заявил, что в правительстве еще будут дискуссии вокруг того, какой доход считать приемлемым.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам Дубилета, зарплаты украинских министров выдаются очень высокими, потому что это доход, который им должен был быть выплачен за 3-4 месяца работы.