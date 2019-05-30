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В уряді назвали рішення Ради відхилити відставку прем’єра прогнозованим

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Рішення Верховної Ради України щодо непідтримання відставки з посади прем’єр-міністра Володимира Гройсмана є прогнозованим, оскільки новий Президент не взяв на себе відповідальність за формування нового Кабінету міністрів. Таку думку висловив віце-премєр-міністр Павло Розенко в кулуарах парламенту після голосування за відставку прем’єра, передає кореспондент УНН.

"Позиція одна: якщо хтось думає, що посада в уряді – це рай на небесах, то це дуже помилкова позиція. Нема питань. Ніхто за нові крісла не тримається. Формуйте новий уряд. Але після того, як ми подали свої заяви, ніхто нічого не зробив. Тому це є абсолютно прогнозованим рішенням Верховної Ради", - зазначив Розенко.

При цьому він пояснив, що в умовах, коли голова держави не взяв на себе відповідальність по формуванню нового уряду, більшість парламентарів не захотіла поставити країну в ситуацію на межу дефолту без Кабміну.

Також він уточнив, що закиди щодо відсутності звіту безпідставні, оскільки звіт уряду перебуває в парламенті, і тільки від парламентарів залежить, коли вони будуть готові його заслухати.

Нагадаємо, більшість народних депутатів України не підтримала проект постанови про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Українські Національні Новини

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