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В уряді можуть відбутися серйозні кадрові "чистки" у першій половині 2018 року – політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У першій половині 2018 року в уряді можуть відбутися серйозні кадрові чистки. Таку думку висловив у коментарі УНН політолог Вадим Карасьов.

В уряді можуть відбутися серйозні кадрові "чистки" у першій половині 2018 року – політолог

“Коаліцію будуть розхитувати, її будуть трусити і вона буде перебувати у стані постійної турбулентності, включаючи розбіжності, але, скоріш за все, вона збережеться. Тому що юридичний розпад коаліції "Народного фронту" і Блоку Петра Порошенка буде означати не що інше як: або дострокові парламентські вибори, або абсолютна недієздатність парламенту, що не влаштовує ані БПП, ані "Народний фронт" у 2018 році. Тому що 2018 рік це фактично президентський передвиборчий рік. Країна буде в де-факто у президентській виборчій кампанії”, — сказав політолог.

Тому завдання чинної коаліційної конструкції влади, за його словами, як у парламенті, так і на рівні ключових владних груп полягає у тому, щоби, все ж таки, дотягнути коаліцію і цей парламент до президентських виборів, а потім вже вивести парламент на календарні строкові вибори у жовтні 2019 року.

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“Чому ця коаліція відчуватиме серйозну внутрішню турбулентність? Тому що буде дуже жорсткий і серйозний торг між БПП і "НФ", між Аваковим, Яценюком, Турчиновим з одного боку і президентською командою з іншого, щодо умов підтримки чинного президента на президентських виборах, і щодо подальшої, вже після президентських виборів, конфігурації влади за участю ключових гравців і ключових депутатів "Народного фронту". А цей торг буде достатньо серйозним і достатньо жорстким. Тому що без перемоги діючого Президента, у „Народного фронту“ і його очільників дуже складні і дуже неясні політичні перспективи. А з іншого боку, діючому Президенту переобратися без підтримки "Народного фронту", без підтримки ключових політичних гравців, таких як Аваков, Турчинов, Яценюк, переобратися на другий термін майже не можливо”, — переконаний експерт.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливі у новому році кадрові перестановки в уряді, наприклад, збільшення чисельності міністрів з боку “Народного фронту”, В.Карасьов сказав, що уряд чекає на серйозна кадрова чистка.

“Тут питання уряду виникає, тому що всі домовленості мають бути скріплені не тільки усними обіцянками, мають бути утверджені в конфігурації уряду. До речі, так було і досі, тому що ядро уряду залишається за „Народним фронтом“. Незважаючи на те, що багато було непорозумінь, сварок між НФ і БПП, але Аваков був і залишається, Петренко був і залишається. Але є питання щодо подальшої долі уряду і тих міністрів, які сьогодні не представляють нікого або представляли дотично президентську команду. І багато сьогодні в уряді, в інших органах центральної влади працюють з представниками "виконуючий обов’язки".

Це і деякі міністри, і Фонд держмайна, Антимонопольний комітет, ДФС. Є питання щодо міністра фінансів Данилюка. Зрозуміло, що ці всі торги спроектовані на президентську кампанію і на президентські вибори 2019 року, а це все позначиться на долі тих чи інших міністрів. Так що уряд чекає на серйозну кадрову чистку або навіть, я сказав би струс. Кадровий струс, безумовно, в уряді буде”.

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Однак, на думку політолога, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман поки що не в епіцентрі кадрового струсу, який, скоріш за все, буде у першій половині 2018 року.

“Але не перебуваючи в епіцентрі, крісло Прем’єра, тим не менш, буде хитатися. Це не 9 балів за шкалою Ріхтера, але 3-4 бали за політичної шкалою Ріхтера я б дав. Тому Прем’єр може й втриматися, але гарантії ніхто сьогодні не дасть”, — резюмував В.Карасьов.

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