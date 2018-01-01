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В правительстве могут произойти серьезные кадровые "чистки" в первой половине 2018 года - политолог

Киев • УНН

 • 31351 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В первой половине 2018 года в правительстве могут произойти серьезные кадровые чистки. Такое мнение высказал в комментарии УНН политолог Вадим Карасев.

В правительстве могут произойти серьезные кадровые "чистки" в первой половине 2018 года - политолог

"Коалицию будет расшатывать, ее будет трясти и она будет находиться в состоянии постоянной турбулентности, включая разногласия, но, скорее всего, она сохранится. Потому что юридический распад коалиции "Народного фронта" и Блока Петра Порошенко будет означать не что иное как: или досрочные парламентские выборы, или абсолютная недееспособность парламента, что не устраивает ни БПП, ни "Народный фронт" в 2018 году. Потому что 2018 это фактически президентский предвыборный год. Страна будет в де-факто в президентской избирательной кампании", - сказал политолог.

Поэтому, задача действующей коалиционной конструкции власти, по его словам, как в парламенте, так и на уровне ключевых властных групп заключается в том, чтобы, все же, дотянуть коалицию и этот парламент до президентских выборов, а потом уже вывести парламент на календарные срочные выборы в октябре 2019 года.

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"Почему эта коалиция будет чувствовать серьезную внутреннюю турбулентность? Потому что будет очень жесткий и серьезный торг между БПП и "НФ", между Аваковым, Яценюком, Турчиновым с одной стороны и президентской командой с другой, об условиях поддержки действующего президента на президентских выборах, и о дальнейшей, уже после президентских выборов, конфигурации власти с участием ключевых игроков и ключевых депутатов "Народного фронта". А этот торг будет достаточно серьезным и достаточно жестким. Потому что без победы действующего Президента, у “Народного фронта” и его руководителей очень сложные и очень неясные политические перспективы. А с другой стороны, действующему Президенту переизбраться без поддержки "Народного фронта", без поддержки ключевых политических игроков, таких как Аваков, Турчинов, Яценюк, переизбраться на второй срок почти невозможно", - убежден эксперт.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли в новом году кадровые перестановки в правительстве, например, увеличение численности министров со стороны "Народного фронта", Карасев сказал, что правительство ждет серьезная кадровая чистка.

"Здесь вопрос правительства возникает, потому что все договоренности должны быть скреплены не только устными обещаниями, должны быть утверждены в конфигурации правительства. Кстати, так было до сих пор, потому что ядро ​​правительства остается за "Народным фронтом". Несмотря на то, что много было недоразумений, ссор между НФ и БПП, но Аваков был и остается, Петренко был и остается. Но вопрос о дальнейшей судьбе правительства и тех министров, которые сегодня не представляют никого или представляли касательно президентскую команду. И многие сегодня в правительстве, в других органах центральной власти работают с представителями "исполняющий обязанности".

Это и некоторые министры, и Фонд госимущества, Антимонопольный комитет, ДФС. Задайте вопрос по министру финансов Данилюка. Понятно, что все эти торги спроектированы на президентскую кампанию и на президентские выборы 2019 года, а это все отразится на судьбе тех или иных министров. Так что правительство ожидает серьезная кадровая чистка или даже, я бы сказал сотрясение. Кадровый сотрясение, безусловно, в правительстве будет".

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Однако, по мнению политолога, премьер-министр Владимир Гройсман пока не в эпицентре кадрового сотрясения, который, скорее всего, будет в первой половине 2018 года.

"Но находясь в эпицентре, кресло Премьера, тем не менее, будет шататься. Это не 9 баллов по шкале Рихтера, но 3-4 балла по политической шкале Рихтера я бы дал. Поэтому Премьер может и удержаться, но гарантии никто сегодня не даст", - резюмировал Карасев.

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