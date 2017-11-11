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В уряді Іспанії заявили про інтернет-маніпуляції Росії навколо Каталонії

В уряді Іспанії заявили про інтернет-маніпуляції Росії навколо Каталонії

Київ • УНН

 • 10898 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. В уряді Іспанії заявили про спроби інтернет-маніпуляцій та хакерського втручання Росії в кризу навколо Каталонії, передає УНН з посиланням на DW.

Міністр оборони Іспанії Марія Долорес де Коспедаль на запитання журналіста про російське втручання у внутрішню політику європейських країн заявила, що чимало повідомлень у соціальних мережах на тему Каталонії походили з російського сегменту інтернету. Вона наголосила підкреслила, що наразі невідомо, чи причетний до цього російський уряд.

У свою чергу міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс у інтерв'ю одній із місцевих радіостанцій заявив про наявність доказів втручання з "російських мереж" та хакерів. А.Дастіс уточнив, що йдеться не лише про Іспанію, а й про спроби дестабілізації всього Євросоюзу.

Речник мадридського уряду повідомив, що спроби інтернет-маніпуляцій в Іспанії обговорять на зустрічі глав МЗС країн ЄС у понеділок у Брюсселі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявили, що російські тролі могли спонукати британців вийти з ЄС.

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