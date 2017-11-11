В правительстве Испании заявили об интернет-манипуляциях России на тему Каталонии

Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль на вопрос журналиста о российском вмешательстве во внутреннюю политику европейских стран заявила, что многие сообщения в социальных сетях на тему Каталонии происходили из российского сегмента интернета. Она подчеркнула подчеркнула, что пока неизвестно, причастно ли к этому российское правительство.

В свою очередь министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис в интервью одной из местных радиостанций заявил о наличии доказательств вмешательства со "российских сетей" и хакеров. А.Дастис уточнил, что речь идет не только об Испании, но и о попытках дестабилизации всего Евросоюза.

Представитель мадридского правительства сообщил, что попытки интернет-манипуляций в Испании обсудят на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник в Брюсселе.

Напомним, ранее СМИ заявили, что российские тролли могли провоцировать британцев выйти из ЕС.