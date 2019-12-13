В уряді анонсували реформу ДАБІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В уряді планують провести реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час прес-брифінгу щодо презентації електронного кабінету забудовника, передає кореспондент УНН.
“Вже існуюча команда під керівництвом міністра ефективно здійснює всі необхідні задачі, які мають здійснюватись. Я думаю, що реформа служби, реформа ДАБІ теж не за горами”, — сказав прем’єр.
З його слів, команда, яка зараз працює в ДАБІ, “заслуговує на подяку, на увагу”.
“Абсолютно точно ті колеги, які зараз фактично як частина команди зробили можливим роботу цього інструменту (електронного кабінету забудовника — ред.), продовжать там працювати”, — додав Гончарук.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за допомогою нової послуги “електронний кабінет забудовника” корупція з часом має зовсім зникнути як явище зі сфери будівництва.