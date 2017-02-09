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В уряді А.Меркель розробляють план для пришвидшення депортації

Київ • УНН

 • 8526 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр закликає усі федеральні землі до спільних з центром зусиль, спрямованих на депортацію осіб, яким відмовлено у наданні притулку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

В уряді А.Меркель розробляють план для пришвидшення депортації

З його слів, треба покласти край перекладанню землями та федеральним центром відповідальності одне на одного.

"Нам потрібні спільні зусилля", - сказав Т.де Мезьєр.

За словами міністра, федеральний центр готовий взяти на себе більшу відповідальність.

Канцлер ФРН Ангела Меркель у четвер проведе зустріч з прем'єр-міністрами 16-ти федеральних земель, на якій обговорюватиметься план пришвидшення депортації осіб, яким було відмовлено у притулку. Як зазначається, зараз обробка заяв на притулок та процедури депортації перебувають у компетенції земель. Уряд Німеччини пропонує застосовувати більш централізований підхід до цих питань.

План з пришвидшення депортацій у 16-ти пунктах передбачає створення так званих транзитних центрів біля аеропортів, а також координаційного центру у Берліні. Для тих мігрантів, які готові добровільно повернутися на батьківщину, передбачені фінансові стимули. Цього року на це мають додатково виділити 40 мільйонів євро. Ще 50 мільйонів євро будуть надані на реінтеграційні заходи.

За даними уряду ФРН, у 2016 році з країни були вислані на батьківщину приблизно 80 тисяч осіб.

Нагадаємо, у грудні минулого року повідомлялося, що А.Меркель доручила зробити законодавство ФРН для мігрантів більш жорстким.

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