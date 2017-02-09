В правительстве А.Меркель разрабатывают план для ускорения депортации

По его словам, надо положить конец перекладыванию землями и федеральным центром ответственности друг на друга.

"Нам нужны совместные усилия", - сказал Т.де Мезьер.

По словам министра, федеральный центр готов взять на себя большую ответственность.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг проведет встречу с премьер-министрами 16-ти федеральных земель, на которой будет обсуждаться план ускорения депортации лиц, которым было отказано в убежище. Как отмечается, сейчас обработка заявлений на убежище и процедуры депортации находятся в компетенции земель. Правительство Германии предлагает применять более централизованный подход к этим вопросам.

План по ускорению депортации в 16-ти пунктах предусматривает создание так называемых транзитных центров у аэропортов, а также координационного центра в Берлине. Для тех мигрантов, которые готовы добровольно вернуться на родину, предусмотрены финансовые стимулы. В этом году на это должны дополнительно выделить 40 млн. евро. Еще 50 млн. евро будут предоставлены на реинтеграционные мероприятия.

По данным правительства ФРГ, в 2016 году из страны были высланы на родину примерно 80 тыс. человек.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что А.Меркель поручила сделать законодательство ФРГ для мигрантов более жестким .