В УПЦ закликали українців помолитися за звільнення військовополонених
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Українській Православній Церкві просять молитов кожного українця, щоб завтра 74 українських військовополонених були звільнені і вони змогли зустріти Різдв’яні свята вдома. Про це УПЦ написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
“Ми усі напружено чекаємо на результати обміну, молимося про успіх цієї справи і закликаємо до молитов кожного українця. Нині ми робимо для цього все, що від нас залежить”, — заявив голова військового відділу УПЦ.
Предстоятель Української Православної Церкви закликав усіх віруючих молитися за те, щоб українські військовополонені змогли зустріти Різдв’яні свята вдома.
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“Напередодні Різдва Православна Церква закликає кожну людину принести у дар Новонародженому Христу свій подарунок — добрі справи. Віримо, що успіх обміну військовополоненими стане тією доброю справою нашої Церкви, та усіх, від кого цей обмін залежить, гідним подарунком Новонародженому Христу”, — сказав митрополит Августин.
Також митрополит Августин нагадав, що "цей обмін стає можливим не лише завдяки домовленості політиків, а й старанням Православної Церкви, завдяки Патріарху Кирилу, який посприяв початку реальних перемовин з обміну полонених".
Нагадаємо, що 27 грудня має відбутися перший етап обміну 74 військовополонених.