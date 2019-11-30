В УПЦ МП знали про наркозалежність затриманого священика: що далі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука заявив, що знав про наркотичну залежність свого помічника Євгена Кугатова, якого затримали у відділенні пошти при отриманні наркотиків, а також додав, що щодо "клірика будуть прийняті всі необхідні дисциплінарні заходи", передає УНН.
"... підтверджую, що клірик нашої єпархії був затриманий правоохоронними органами", - написав митрополит Лука на своїй сторінці у Facebook.
Він додав, що затриманого клірика єпархії Євгенія Кугатова знає давно, з тих пір, коли був ще намісником Глинської пустині.
"Я знав також і про його наркозалежність. Але я бачив і його покаяння, і його бажання позбутися від цієї недуги. Зі свого боку я робив все можливе для того, щоб допомогти йому в цьому. Довгі роки вдавалося стримувати хворобливі потяги наркозалежності Євгенія... Для мене це гіркий і важкий урок. Відносно цього клірика будуть прийняті всі необхідні дисциплінарні заходи. Він також повинен відповісти за законом і перед органами правопорядку. Я готовий зі свого боку надати необхідну допомогу для розслідування цього інциденту", - зазначив митрополит.
Він також висловив сподівання на його остаточне виправлення.
Нагадаємо, у Запоріжжі затримали священика під час отримання посилки із наркотиками.