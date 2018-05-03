В Умані зірвано мільйон гривень в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Гравець державної лотереї “Лото-Забава” виграв один мільйон гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Щасливчик придбав свій лотерейний білет № 0228861 в Умані на фірмовому столі “М.С.Л.” за адресою: вул.Рафаїла Чорного, 14 (магазин “Вацак”).
За цей рік це вже десятий переможець лотереї, який виграв приз від 1 млн грн та більше. Загалом за час існування цієї лотереї таких мільйонерів з’явилось вже 289.
Ювілейний мільйонер цього року став одночасно й першим головним переможцем оновленої “Лото-Забава”. Відтепер ще на початку розіграшу “Лото-Забава” номер першої кульки визначатиме суму призу в категорії “за три горизонталі з двома підковами”.
Якщо випадає кулька з парним числом, значить, у тиражі гарантовано виграють мільйон, і той, хто закреслить три горизонталі з двома пільговими підковками, виграє не 200 тис. гривень, а 1 мільйон.
У випадку, якщо перша кулька, що випала з великого лототрону, буде з непарним числом, 1 мільйон гривень виграють лише за умови, коли щасливчик закреслить три лінії в одному ігровому полі з однією пільговою підковкою.
Нагадаємо, перший тираж оновленої “Лото-Забава” відвідала Олександра Гошкович з Миколаївщини, яка вперше за історію цієї державної лотереї виграла джекпот розміром 3 млн грн завдяки білету, придбаному через Інтернет.