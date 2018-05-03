В Умани сорвано миллион гривен в лотерею

Счастливчик приобрел свой лотерейный билет № 0228861 в Умани на фирменном столе “М.С.Л.” по адресу: ул.Рафаила Черного, 14 (магазин “Вацак”).

За этот год это уже десятый победитель лотереи, выигравший приз от 1 млн грн и больше. Всего за время существования этой лотереи таких миллионеров появилось уже 289.

Юбилейный миллионер в этом году стал одновременно и первым главным победителем обновленной “Лото-Забава”. Теперь еще в начале розыгрыша “Лото-Забава” номер первого шарика будет определять сумму приза в категории “за три горизонтали с двумя подковами”.

Если выпадает шарик с четным числом, значит, в тираже гарантированно выиграют миллион, и тот, кто зачеркнет три горизонтали с двумя льготными подковки, выигрывает не 200 тыс. гривен, а 1 миллион.

В случае, если первый шарик, выпавший из большого лототрона, будет с нечетным числом, миллион гривен выигрывают только при условии, когда счастливчик зачеркнет три линии в одном игровом поле с одной льготной подковкой.

Напомним, первый тираж обновленной “Лото-Забава” посетила Александра Гошкович из Николаевской области, которая впервые в истории этой государственной лотереи выиграла джекпот размером 3 млн грн благодаря билету, приобретенному через Интернет.