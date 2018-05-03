В Умани сорвано миллион гривен в лотерею

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 8732 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 21560 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 39326 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 66557 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 111208 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 86271 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 124564 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184818 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 277140 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203031 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
70%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 119442 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 112016 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 105647 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 86702 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 104320 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 53330 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 105386 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 377965 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 340533 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 425392 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 14274 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 25595 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 31840 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 67247 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 274472 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Умани сорвано миллион гривен в лотерею

Киев • УНН

 • 7039 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Игрок государственной лотереи "Лото-Забава" выиграл один миллион гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

В Умани сорвано миллион гривен в лотерею

Счастливчик приобрел свой лотерейный билет № 0228861 в Умани на фирменном столе “М.С.Л.” по адресу: ул.Рафаила Черного, 14 (магазин “Вацак”).

За этот год это уже десятый победитель лотереи, выигравший приз от 1 млн грн и больше. Всего за время существования этой лотереи таких миллионеров появилось уже 289.

Юбилейный миллионер в этом году стал одновременно и первым главным победителем обновленной “Лото-Забава”. Теперь еще в начале розыгрыша “Лото-Забава” номер первого шарика будет определять сумму приза в категории “за три горизонтали с двумя подковами”.

Если выпадает шарик с четным числом, значит, в тираже гарантированно выиграют миллион, и тот, кто зачеркнет три горизонтали с двумя льготными подковки, выигрывает не 200 тыс. гривен, а 1 миллион.

В случае, если первый шарик, выпавший из большого лототрона, будет с нечетным числом, миллион гривен выигрывают только при условии, когда счастливчик зачеркнет три линии в одном игровом поле с одной льготной подковкой.

Напомним, первый тираж обновленной “Лото-Забава” посетила Александра Гошкович из Николаевской области, которая впервые в истории этой государственной лотереи выиграла джекпот размером 3 млн грн благодаря билету, приобретенному через Интернет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99