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В Умані встановлять 120 контейнерів для збору відпрацьованих батарейок

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Протягом червня в Умані встановлять 120 контейнерів для збору відпрацьованих батарейок та акумуляторів, передає УНН з посиланням на місцеве видання “04744.info”.

В Умані встановлять 120 контейнерів для збору відпрацьованих батарейок

Зазначається, що контейнери вже встановлені на території ЗОШ№ 14 та в поліграфічному центрі “Візаві”. А до початку нового навчального року контейнери будуть встановлені в усіх уманських навчальних закладах.

Контейнери мають з’явитися також у медичних закладах та поліклініках міста, в адміністративних будівлях, міському та районному управліннях праці й соціального захисту населення, міському і районному центрах зайнятості.

Спеціальні контейнери для збору небезпечних відходів встановлять аби захистити навколишнє середовище. За даними екологів, одна батарейка може отруїти 400 літрів води, зіпсувати 20 квадратних метрів ґрунту, знищити 2 дерева, вбити двох кротів та тисячу дощових черв’яків!

Нагадаємо, контейнери для збору небезпечних відходів нещодавно були встановлені в Обухові на Київщині.

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