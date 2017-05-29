В Умани установят 120 контейнеров для сбора отработанных батареек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В течение июня в Умани установят 120 контейнеров для сбора отработанных батареек и аккумуляторов, передает УНН со ссылкой на местное издание “04744.info”.
Отмечается, что контейнеры уже установлены на территории ЗОШ№ 14 и в полиграфическом центре "Визави". А к началу нового учебного года контейнеры будут установлены во всех уманских учебных заведениях.
Контейнеры должны появиться также в медицинских учреждениях и поликлиниках города, в административных зданиях, городском и районном управлениях труда и социальной защиты населения, городском и районном центрах занятости.
Специальные контейнеры для сбора опасных отходов установят чтобы защитить окружающую среду. По данным экологов, одна батарейка может отравить 400 литров воды, испортить 20 квадратных метров почвы, уничтожить 2 дерева, убить двух кротов и тысячу дождевых червей!
Напомним, контейнеры для сбора опасных отходов недавно были установлены в Обухове Киевской области.